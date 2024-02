Tensiunile in PSD Campia Turzii s-au reactivat, dupa retragerea lui Avram Gal din poziția de președinte al organizației electorale și din cursa pentru Primaria din localitate, in urma condamnarii primite in prima instanța. Citește și: Avram Gal, 5 ani de inchisoare cu executare, in prima instanța! Se retrage din politica! (UPDATE) Asta pentru ca exista niște tabere care s-au ciondanit și in trecut, rezultand excluderea din partid a lui petre Pop și a unor apropiați ai sai. Dupa ce Avram Gal a preluat fraiele organizației locale, Petre Pop a fost reprimit in partid și chiar este in poziția de primvicepreședinte.…