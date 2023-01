Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), intrunit in ședința de marți, 10 ianuarie 2023, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, de la 6,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie 2023; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat din nou dobanda de politica monetara cu 0,25 de puncte procentuale. Dobanda BNR a ajuns astfel la 7% pe an dpa opt majorari consecutive in ultimul an. In noiembrie 2021 dobanda BNR era de 1,75%. Aceasta inseamna o noua majorare ușoara a ratelor bancare, fiind așteptat…

- Analistul economic Adrian Negrescu avertizeaza, intr-un interviu pentru „Adevarul”, ca Romania a intrat in stagflație, dar nu exclude o recesiune mascata chiar de inflație. Creșterea taxelor reprezinta cea mai mare greșeala, atenționeaza expertul, care spune ca ne gasim „in cel mai prost scenariu”.

- Rezerva Federala a Statelor Unite a majorat miercuri rata dobanzii sale de referinta la cel mai inalt nivel din ultimii 15 ani, indicand faptul ca lupta impotriva inflatiei, prin inasprirea politicii monetare, nu s-a incheiat inca, in pofida unor semne promitatoare in ultima vreme, transmite CNBC. Conform…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a scazut vineri, 2 decembrie, la 7,78%, de la 7,89% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR. La inceputul anului indicele era 3,02%, iar in martie, indicele era cotat la 4,25%. Indicele…

- Catalin Gherzan: „Reglementarea și plafonul maximal de 1,3 lei/KWh ar urma sa tempereze valul de scumpiri determinate de creșterea masiva a prețurilor energiei” Reglementarea energiei va reduce inflația! Este o așteptare impartașita și de guvernatorul BNR, care a evidențiat, inca odata, efectul devastator…

- Alianța Naționale a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) i-a cerut noului ministru al Educației, Ligia Deca, sa majoreze bursele, in cadrul unei intalniri avuta miercuri, 19 octombrie.Care au fost punctele discuției cu noul ministru al Educației:1.Creșterea ponderii reprezentarii studenților…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut vineri, la 8,17 % de la 8,15%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR. La inceputul anului indicele era 3,02%, iar in martie, indicele era cotat la 4,25%. Indicele ROBOR…