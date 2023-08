Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei, Farul Constanța, a anunțat marți ca a ajuns la o ințelegere cu clubul grec AE Kifisias privind imprumutul jucatorului brazilian Mateus Criciuma (24 ani) la clubul din prima liga elena, care va avea și opțiune de cumparare.Mijlocașul de banda dreapta a fost transferat la Farul…

- Farul Constanța, FCSB și Sepsi OSK Sf.Gheorghe (foto) s-au calificat, joi seara, in turul al treilea preliminar al Conference League la fotbal, a treia competiție intercluburi ca importanța din Europa, in timp ce fosta campioana, CFR Cluj, a fost eliminata de gruparea turca Adana Dermispor. Farul Constanța…

- Meciurile pe care echipele din Romania calificate in turul trei preliminar al Conference League le au in etapa a cincea a Superligii vor fi reprogramate, pentru ca respectivele formatii FCSB, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si Farul Constanta sa poata pregati cat mai bine confruntarile europene.Astfel, partidele…

- Toate cele patru reprezentante ale Romaniei in Conference League la fotbal disputa, joi seara, partidele din manșa secunda a turului al doilea preliminar. Campioana Romaniei, Farul Constanța, va juca, de la ora 19.00, in deplasare, contra gruparii armene FC Urartu. In manșa I, echipa lui Gheorghe Hagi…

- Ultimele confruntari ale rundei a 2-a din SuperLiga de fotbal au fost programate luni, 24 iulie: FC Botoșani – Petrolul Ploiești 1-1 și Universitatea Craiova – Oțelul Galați 0-0 (FOTO, cu gazdele in albastru-alb). Etapa a inceput vineri, 21 iulie, cu partidele: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – U Craiova…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au depistat, la controlul de frontiera, o minora din județul Buzau care a incercat sa iasa ilegal din Romania ascunsa in spatele scaunelor unei autoutilitare. Fata dorea sa iși insoțeasca prietenul in Ungaria, de unde el urma sa cumpere fructe pe care apoi…

- "Cupa ASPR" 2023 la minifotbal, competiție organizata de Asociația Sportiva a Pompierilor din Romania, a ajuns la final. Dupa trei zile de fotbal de calitate, evenimentul sportiv organizat in acest an la Botoșani s-a incheiat cu succesul echipei Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea"…

- Echipa de fotbal de liga a 3-a Unirea Ungheni a reusit performanta de a incheia intrecerile din play-off-ul seriei sale pe pozitia secunda, in ciuda infrangerii din ultima etapa, scor 1-2, acasa, in fata liderului Unirea Alba Iulia. Celelalte doua formatii muresene care evolueaza la acest nivel, ACS…