Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a jurnalistului sportiv, Aurel Rațiu, fostul fotbalist Onuțan Karoly, care a incantat iubitorii fotbalului mureșean opt ani, a decedat in cursul zilei de miercuri, 10 noiembrie, la varsta de 67 de ani. ,,Onuțan Karoly s-a nascut in data de 3 ianuarie 1954 in orașul Sfantu-Gheorghe din județul Covasna. Dupa ce a locuit 4 ani la Brașov... Source