Fost deputat rus: Fiica lui Dughin ar fi fost asasinată de partizanii ruși! Acțiunea ar fi fost orchestrată de Armata Națională Republicană Fostul deputat rus Ilya Ponomarev susține intr-o declarație data la Kiev ca bomba care a ucis-o pe fiica unui aliat al lui Putin a fost opera unui grup clandestin, informeaza The Guardian. Ponomarev, expulzat din Rusia pentru activitați anti-Kremlin, susține ca partizanii ruși s-ar afla in spatele unei mașini capcana care a aruncat-o in aer, la periferia Moscovei, pe fiica unuia dintre aliații politici apropiați ai lui Vladimir Putin. Explozia de sambata seara ar fi fost opera Armatei Naționale Republicane, despre care a afirmat ca este un grup clandestin care acționeaza in interiorul Rusiei și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Fostul deputat rus Ilya Ponomarev spune ca partizanii rusi sunt responsabili pentru atentatul cu bomba asupra masinii in care se afla fiica lui Aleksandr Dughin, Daria Dughina, care a murit pe loc dupa explozia automobilului, scrie The Guardian. Vorbind la Kiev, Ilya Ponomarev sustine ca bomba care…

- Ilia Ponomarev, un fost membru al Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost expulzat pentru activitați anti-Kremlin, a afirmat duminica aceasta ca partizanii ruși s-ar afla in spatele exploziei care a ucis-o sambata seara, la periferia Moscovei, pe Daria Dughina, fiica lui Aleksander Dughin, unul…

- Daria Dughina, in varsta de 30 de ani, se indrepta sambata seara spre casa in timp ce mașina sa a sarit in aer, relateaza presa rusa, citata de BBC . Se crede ca tatal ei, filozoful rus Alexander Dughin, cunoscut drept „creierul lui Putin”, era de fapt ținta atacului. Dughin și fiica sa trebuiau sa…

