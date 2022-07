Fostul deputat social-democrat Silvian Ciuperca, fost presedinte al Consiliului Judetean Ialomita, a fost gasit mort, duminica, in localitatea Balcesti din judetul Valcea. Trupul politicianului a fost vazut intr-un sant de un trecator care a sunat la 112. "Am aflat cu tristete vestea trecerii in nefiinta a fostului presedinte al Consiliului Judetean Ialomita, Silvian Ciuperca. Domnul Silvian Ciuperca si-a dedicat intreaga cariera valorilor de stanga si a contribuit la consolidarea social-democratiei in judetul Ialomita. In aceste momente grele, Partidul Social Democrat transmite familiei, colegilor…