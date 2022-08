Stiri pe aceeasi tema

- Astazi incepe cea de-a 16-a ediție a Festivalului International de Film Transilvania de la Sibiu, TIFF Sibiu. Festivalul promite patru zile pline de filme, cine-concerte, proiecții pentru copii, dar și invitați speciali. Printre artiștii care iși vor da intalnire cu publicul in cele 4 zile ale TIFF-ului…

- Universitatea de Vest din Timișoara, in parteneriat cu asociația New Strategy Center, a organizat a șasea ediție a conferinței internaționale „Security challenges in the Balkans”, desfașurata sub Patronajul Ministerului Afacerilor Externe din Romania. Evenimentul a consolidat tradiția acestei conferințe,…

- Acestea vor avea loc in perioada 23-26 iunie și vor fi precedate in 22 iunie de inaugurarea grupului statuar al Școlii Ardelene, amplasat in Piața Victoriei. Sunt reprezentați coriferii iluminismului Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior și Ion Budai Deleanu, strajuiți de doua coloane care intruchipeaza…

- Cea de-a 25-a ediție a Zilelor Targumureșene se va desfașura in perioada 23-26 iunie și va fi o "ediție spectacol", a anunțat joi, 16 iunie, Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș. Edilul șef al "Orașului Trandafirilor" a susținut o conferința de presa in aer liber, in incinta Cetații Medievale,…

- Ediție incendiara a emisiunii Culisele Statului Paralel cu Anca Alexandrescu, duminica seara, la ora 21 The post Avocata lui Dragnea rupe tacerea, in exclusivitate la Culisele Statului Paralel cu Anca Alexandrescu, duminica, la ora 21 – Dezvaluiri incendiare appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

- Sambata seara, la Platoul Cornești din Tg.Mureș, va avea loc o noua ediție a competiției Dracula Night Run. Este vorba despre cea de a doua cursa deschisa publicului larg din cadrul Transylvania Triathlon Festival, care se desfașoara in aceste zile la Tg.Mureș. La competiție s-u inscris deja sute de…

- In perioada 22 – 27 mai a.c., Poliția Romana organizeaza, la nivel național, o noua ediție a evenimentului "Saptamana Prevenirii Criminalitații". La Brașov, evenimentele au debutat la Lacul Noua, cu o acțiune de educație rutiera pentru cei mici și cu recomandari pentru parinți legate de modul inc are…

- Campionatul National de JU-JITSU COPII SI MASTER si prima editie a CUPEI RONIN Federatia Romana de Arte Martiale, departamentul de Ju-Jitsu si A.S.C.S. Ronin Training Academy cu sprijinul partenerilor, organizeaza pentru prima data in Targu Mures Campionatul National impreuna cu prima editie a Cupei…