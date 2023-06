Forum by ARIR 2023: Companiile listate inovează prin digitalizare, inteligență artificială și inițiative verzi, pentru sustenabilitatea afacerilor ARIR (Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Relatia cu Investitorii (IR), a organizat cea de-a cincea ediție – Forum by ARIR. Subiectele de maxim interes discutate au fost legate de eforturile individuale și colective ale companiilor listate la bursa și ale Bursei de Valori București pentru dezvoltarea pieței de capital și pentru creșterea afacerilor. Sub tema centrala „Piața de capital din Romania iși unește forțele spre inovare”, evenimentul a reunit pestre 30 de speakeri și 100 de participanți din piața de capital și mediul de afaceri. Daniela Șerban, Președinte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brokerul IFB Finwest faciliteaza accesul bistritenilor pentru a deveni printre primii acționari la Hidroelectrica, in cadrul celei mai mari listari de la Bursa de Valori București. Pe noul website www.ifbfinwest.ro, oricine poate sa iși deschida un cont pentru a beneficia de achiziția de acțiuni la…

- Producatorul roman de energie Hidroelectrica iși propune sa stranga peste 1 miliard de euro (1,07 miliarde de dolari) in ceea ce se anunța a fi una dintre cele mai mari oferte publice inițiale (IPO) din Europa din acest an, noteaza analiștii Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), in ultimul Morning…

- Listarea Hidroelectrica la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) va fi probabil cea mai mare din Europa si posibil chiar la nivel global, a declarat miercuri presedintele BVB, Radu Hanga, in cadrul conferintei "Reindustrializarea Romaniei 2023". "Uitandu-ma si la tendinte, vedem o evolutie foarte buna. Adica…

- ARIR (Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Relatia cu Investitorii (IR), anunța ca la inițiativa sa și cu sprijinul KPMG Legal – Toncescu și Asociații SPRL, cu susținerea Autoritații de Supraveghere Financiara și a Bursei de Valori București, s-a obținut introducerea…

- Oferta publica initiala de vanzare de actiuni a Agricover va fi cea mai mare din Europa Centrala si de Est din 2023, a declarat, luni, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, in cadrul unei conferinte de specialitate."Suntem intr-un context, daca vorbim despre Romania, aproape…

- ”Trendul listarilor a continuat pe piata de capital din Romania in primul trimestru al anului, intr-o perioada volatila pentru pietele internationale de capital. Cele 7 runde de finantare derulate prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) au totalizat 428 milioane euro: au fost 6 emisiuni de…

- Cercetarea s-a desfasurat in perioada decembrie 2022 – februarie 2023 si a fost efectuata pe un esantion de 326 de persoane, fiind axata pe obiceiurile de investitii ale investitorilor de retail locali cu expunere in companii listate la Bursa de Valori Bucuresti. „Rezultatele studiului au evoluat fata…

- Piata de capital din Romania a inceput anul cu o serie de cresteri semnificative la nivelul tuturor indicilor. Toti indicii Bursei de Valori Bucuresti (BVB) se aflau pe plus la finalul primelor doua luni din acest an. Companiile listate la BVB si incluse in indicele BET-TR, care include si dividendele,…