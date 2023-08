La Jilava exista doua penitenciare: cel in care viețuiesc deținuții de azi și Fortul 13, lagarul de exterminare al elitei romanești in perioada 1945-1965. O vizita aici este o lecție de istorie in sine. Zidurile scorojite, scarțaitul infricoșator al porții de la intrare, uniforma ponosita a foștilor deținuți, zanganitul greoi al lanțurilor – toate iți vorbesc, pe limba lor, despre grozaviile petrecute in fort. Comunismul iți revine instant in memorie. Bate in cap, in semn de bun venit Poarta de fier mare și grea s-a deschis inaintea noastra cu un scarțait jalnic și… gata! Patrundem in curtea interioara…