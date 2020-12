Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ANGAJARI la STAT: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 7 decembrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la CONCURS ANGAJARI la STAT: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 7 decembrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la…

- Ziarul Unirea ANGAJARI la STAT: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 22 noiembrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la CONCURS ANGAJARI la STAT: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 22 noiembrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la…

- Ziarul Unirea ANGAJARI la STAT: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 25 octombrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la CONCURS ANGAJARI la STAT: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 25 octombrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut joi un mesaj catre militarii romani raniti in timpul misiunii pe care o desfasoara in Teatrul de Operatii din Afganistan, transmite Administratia Prezidentiala. Seful statului a adaugat ca viata niciunuia dintre militari nu este in pericol si este permanent informat…

- Ziarul Unirea ANGAJARI la STAT: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 18 octombrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la CONCURS ANGAJARI la STAT: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 18 octombrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la…

- Ziua bastonului alb este marcata, anual, la data de 15 octombrie, pentru a recunoaște mișcarea persoanelor nevazatoare de la dependența la participarea deplina in societate. In Romania traiesc 110.000 de adulti si copii nevazatori si slab vazatori.

- Ziarul Unirea ANGAJARI la STAT: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 11 octombrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la CONCURS ANGAJARI la STAT: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 11 octombrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la…

- Anul acesta, țara noastra a gazduit pentru a doua oara in ultimii 3 ani unul dintre cele mai importante exerciții militare ale forțelor pentru operații speciale din Balcani, CARPATHIAN EAGLE 20. La activitatea coordonata de Comandamentul Forțele pentru Operații Speciale din Targu Mureș au participat…