Cel putin patru persoane au fost ranite miercuri in urma unui atac al fortelor ruse cu rachete de croaziera asupra regiunii Odesa, in sudul Ucrainei, la primele ore ale diminetii, a comunicat Comandamentul operational Sud al fortelor de aparare ucrainene, citat de EFE. Rachete de tipul X-22 au fost lansate de bombardiere Tu-22, potrivit unui comunicat postat de Comandamentul Sud pe pagina sa de Facebook, in care mentioneaza ca patru civili au avut nevoie de asistenta medicala in urma atacului. In urma acestui atac a fost lovit un complex turistic de coasta si mai multe cladiri rezidentiale din…