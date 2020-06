Stiri pe aceeasi tema

- Intre Turcia si Rusia nu exista divergente tehnice asupra problemelor ce se refera la conflictul din Libia si cele doua tari vor continua sa urmareasca in comun stabilirea unui armistitiu de durata pe acest teritoriu, a declarat luni ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, informeaza Reuters.Cavusoglu…

- Liderii PNL și cei din alianța USR-PLUS incearca, in aceasta perioada, sa pune bazele unei alianțe pentru alegerile locale. Conform surselor noastre, negocierile s-au impotmolit și nici nu se intrevad șanse ca alianța sa fie parafata.Citește și: pnl-si-psd-sunt-umar-la-umar-joc-tare-la-primaria-generala-curs_1474750.html">Primul…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca liberalii scapa de sancțiuni și ignora regulile impuse prin starea de alerta pentru ca știu ca ii apara partidul de orice problema.Citește și: Primul sondaj in București dupa Starea de urgența. PNL și PSD sunt umar la umar. Joc tare la Primaria…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a explicat ca redeschiderea creșelor și gradinițelor ar genera probleme foarte mari, asta pentru ca cei mici ar putea lua virusul și chiar daca cei mai mulți ar fi asimptomatici ar putea sa-l rapandeasca in comunitate.Citește și: Primul sondaj…

- Germania se asteapta la o crestere de 42%, sau 13 miliarde de euro, a contributiei sale anuale la bugetul Uniunii Europene, conform propunerilor venite de la Bruxelles, informeaza luni cotidianul Die Welt citand calculele facute de Guvernul de la Berlin, transmite Reuters.Citește și: Primul…

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, a anuntat, duminica, ca aplicatia pentru smartphone-uri de urmarire a contactelor persoanelor infectate cu noul coronavirus este gata sa fie lansata, transmite Reuters.Dupa amanari pentru a se asigura ca tehnologia bluetooth va functiona la distanta…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca prelungirea starii de alerta se impune in Romania, iar faptul ca in ultimele zile a crescut numarul de cazuri noi de infectare ne arata ca vom avea probleme in continuare.Citește și: Primul sondaj in București dupa Starea de urgența. PNL și PSD sunt umar…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, este invitat luni, incepand cu ora 14,00, la o audiere de catre comisiile reunite de buget-finante si economica din Senat, potrivit programului afisat pe site-ul institutiei.Citește și: Primul sondaj in București dupa Starea de urgența. PNL și PSD…