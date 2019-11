Forţele de ordine au ucis protestatari. Sunt zeci de morţi şi răniţi In centrul Bagdadului s-au adunat din nou mii de manifestanti, desi premierul Adel Abdul Mahdi a promis ca va demisiona si a facut apel, duminica seara, la incetarea demonstratiilor de strada.



Un cameraman al agentiei Reuters a vazut cum a fost impuscat mortal un barbat, iar alti demonstranti i-au luat si dus cadavrul, cand fortele de securitate au deschis focul cu gloante in apropierea podului Ahrar din Bagdad. Acelasi jurnalist a vazut si cand au fost ucisi alti patru oameni. Oficial, s-a confirmat un singur deces provocat de gloante, doua - de proiectile de cauciuc si de gaze lacrimogene,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

