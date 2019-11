Forțele armate kurde nu au încredere în Rusia și în regimul sirian "Nu avem nicio incredere, insa problemele Siriei nu pot fi rezolvate daca nu se trece prin calea politica. Trebuie sa negociem", a declarat comandantul kurd sirian Mazloum Abdi, liderul FDS al carui nume de razboi este "Kobani". "Iar aceasta nu se poate face fara garantii puternice din partea intregii comunitati internationale, inclusiv a Europei", a adaugat el.



Potrivit lui Kobani, negocierile au avut loc de o maniera indirecta prin interpunerea Moscovei, aliata a regimului lui Bashar al-Assad. "Insa noi nu vom face parte dintr-un acord ce nu va include apararea poporului nostru,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Lupte violente” au avut loc marti in nordul Siriei intre fortele regimului de la Damasc si cele ale Turciei, pentru prima data de la declansarea ofensivei turce in zona de frontiera, la 9 octombrie,...

- Abu Hasan Al-Muhajir a fost ”ucis”, a declarat pentru AFP un oficial de rang inalt din cadrul Fortelor Democratice Siriene (FDS), o alianta dominata de combatanti kurzi.El a fost ”luat ca tinta” in satul Ain al-Bayda, in nordul provinciei Alep, a anuntat anterior intr-un mesaj potat pe…

- 'Ne uitam si negociem si incercam sa facem Turcia sa faca ceea ce trebuie, pentru ca vrem sa oprim razboaiele (...) pe o baza umanitara', a spus Trump la Casa Alba cu prilejul unei intalniri cu presedintele italian, noteaza agentia DPA. 'Nu este granita noastra' si deci 'nu ar trebui sa pierdem vieti…

- Fortele presedintelui sirian Bashar al-Assad au preluat controlul asupra intregului oras sirian Minbej si imprejurimilor acestuia, in cadrul unei desfasurari menite sa contracareze ofensiva turca, a anuntat Moscova marti, in cea de a saptea zi a unei ofensive lansate de Ankara in nord-estul Siriei,…

- Kurzii din Siria spun ca guvernul sirian a acceptat sa trimita armata la granița de nord pentru a incerca sa opreasca ofensiva Turciei impotriva lor, scrie BBC News. Administrația condusa de kurzi in nordul Siriei a declarat ca armata siriana se va desfașura pe toata lungimea frontierei cu Turcia ca…

- Avioane militare ruse au bombardat pe 5 mai, intr-un interval de 12 ore, patru spitale in zone controlate de rebeli din Siria, potrivit editiei de duminica a cotidianului New York Times, relateaza AFP. Aceste atacuri, pe care ziarul american le-a atribuit Moscovei sustinand ca se bazeaza…

- Fortele de aviatie ale Rusiei au bombardat in mod repetat mai multe spitale de pe teritoriul Siriei pentru a distruge inamicii lui Bashar al-Assad, conform unei investigatii a publicatiei The New York Times.

- Intr-o conferinta de presa, armata rusa a calificat drept "tabara a mortii" tabara Rukban, situata in zona controlata de Washington in sudul Siriei, in apropierea bazei militare americane Al-Tanf si de granita cu Iordania. Potrivit Moscovei, o operatiune de evacuare condusa de ONU trebuie…