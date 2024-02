Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale de comun cu Serviciul Fiscal de Stat anunța trimiterea in judecata a unui administrator de companie in construcții din Chișinau, care a prejudiciat statul cu peste 25.000.000 lei, in 2017-2022, anunța Noi.md Barbatul inculpat…

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonoma aflata in subordinea Consiliului Județean Cluj, anunța finalizarea proiectului „Platforma de staționare aeronave”, cod SMIS 2014+152326. Proiectul a fost implementat ca urm

- COMUNICAT DE PRESA ADS FINAL The post Asociația ADL-Progres și S.C. Structural Training SRL anunța finalizarea implementarii proiectului „A doua șansa – o noua șansa” appeared first on Stiri Neamt .

- Comunicat finalizare proiect IPJ Neamt 110903 (1) The post I.P.J. Neamț și U.M. 0819 Neamț anunța finalizarea proiectului „Reabilitare termica in vederea creșterii eficientei energetice si modernizare spații de lucru” appeared first on Stiri Neamt .

- The post Finalizarea proiectului: Dezvoltarea unei platforme de interoperabilitate pentru interacțiunea digitala cu beneficiarii Consiliului Județean Timiș cod SIPOCA 1186, cod MySMIS 155110 appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Articolul Arhivele Naționale anunța finalizarea activitaților proiectului „Spre guvernarea digitala. Starea civila electronica in cadrul Arhivelor Naționale ale Romaniei (eANR)” apare prima data in Curierul National .

- Castelul Banffy din Rascruci și-a recapatat stralucirea Consiliul Județean Cluj anunța finalizarea lucrarilor de reabilitare Consiliul Județean Cluj anunța finalizarea lucrarilor de restaurare, conservare și punere in valoare a ansamblului monument

- S.C. ALPHA GRAND PROJECT S.R.L., cu sediul in Sat Ilva Mica, Comuna Ilva Mica, Strada Somesului, Nr. 49, Judet Bistrita-Nasaud, Romania,finalizeaza proiectul "Dezvoltarea activitatii la S.C. LUXCONSTRUCT S.R.L., prin achiziție de utilaje", cod MySMIS 131816, finantat prin REGIO, ...