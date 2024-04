Stiri pe aceeasi tema

- Iata mesajul publicat de Marcel Ciolacu:"Decizia ca PSD și PNL sa mearga cu proprii candidați la Primaria Capitalei a fost dificila, dar este soluția corecta pentru bucureștenii condamnați de patru ani la frig, mizerie, poluare și trafic blocat care, in loc de soluții, aveau de ales acum doar intre…

- Un oficial de rang inalt din cadrul Departamentului Apararii al SUA a prezentat simptome similare cu cele ale asa-numitului „sindrom Havana” la summitul NATO de la Vilnius, din luna iulie a anului trecut, a declarat luni Pentagonul. Anunțul vine in contextul in care o investigație de presa a dezvaluit…

- *25 de magazine Vitamix, magazinul online și prezența pe social media au fost rebranduite, urmand ca toate cele 65 de magazine sa fie rebranduite pana la finalul anului **Vitamix are in plan menținerea ritmului de creștere a numarului de magazine cu 10-12 unitați noi deschise in fiecare an, urmarind…

- Compania germana BMW Group anunța marți dimineața ca va deschide in Cluj-Napoca un centru de dezvoltare de soluții software, printr-un parteneriat cu NTT DATA, una din cele mai mari companii de servicii IT din lume, unde va angaja 250 de dezvoltatori software pana la finalul a anului, scrie Economedia.…

- Ministerul Finantelor deschide saptamana cu doua licitații de titluri de stat Ministerul Finantelor deschide saptamana cu doua licitații de titluri de stat si imprumuta 1 miliard de lei de la banci, la dobanzi de 6,13%, respectiv 6,54% pe an, anunța Mediafax.Ministerul Finantelor a imprumutat…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Ambasadorul ucrainean la Chișinau, Marko Șevcenko, susține ca Ucraina este gata sa acorde Republicii Moldova tot ajutorul necesar in cazul in care conflictul transnistrean escaladeaza, transmite Deschide.md. Ucraina spune ca este gata sa ajute Republica Moldova Șeful misiunii…

- Fortech, una dintre cele mai mari companii de inginerie digitala din Romania, anunța finalizarea procesului de integrare cu GlobalLogic, o companie a grupului Hitachi și lider in inginerie digitala, devenind oficial GlobalLogic Romania. Ca urmare a procesului de integrare, Fortech, o companie GlobalLogic,…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan anunta ca 1.249 de catei au fost adoptati anul trecut din adaposturile ASPA si prin intermediul targurilor si evenimentelor, precizand ca acesta campanii vor continua si anul acesta, potrivit news.ro.”Continuam si anul acesta campaniile de adoptii, astfel incat numarul…