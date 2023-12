Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Biden a cerut Congresului sa aprobe vanzarea a 45.000 de obuze necesare tancurilor israeliene Merkava, pentru a fi folosite in ofensiva Israelului impotriva Hamas in Gaza, potrivit unor surse apropiate chestiunii, dintre care un oficial american si un fost oficial american, transmite Reuters.…

- Un soldat libanez a fost ucis in urma unui raid aerian al Israelului, iar alti trei au fost raniti, potrivit armatei libaneze. Forta Interimara a Natiunilor Unite in Liban (UNIFIL) a comunicat ca atacurile israeliene au lovit un centru militar din sudul Libanului, aproape de granita cu Israel, informeaza…

- Imaginile postate pe rețelele de socializare arata pagube extinse la baza Biranit a IDF din nordul Israelului in urma unui atac cu racheta Hezbollah din Liban.IDF a confirmat ca au fost lansate rachete in baza, ceea ce a declanșat un incendiu. Nu au fost raniți in atac. Alarma aeriana…

- Teroriștii Hamas susțin ca inregistreaza victorii dupa ce au distrus cateva tancuri israeliene. In videoclipurile postate pe internet, extremiștii susțin ca Allah ii ajuta sa invinga inamicii și cauta noi adepți.Oficialii palestinieni din Gaza acuza Israelul ca 15 persoane au murit in urma unui atac…

- Imagini video dramatice, surprinse in orașul Kiriat Șmona, din nordul Israelului, arata cum o racheta lansata de catre gruparea islamista palestiniana Hamas lovește mașina unei familii, la cateva secunde dupa ce tatal și-a scos copiii din vehicul, scrie The Times of Israel.Postului israelian de televiziune…

- Sirenel au inceput sa rasune iar, sambata la pranz, in majoritatea regiunilor israeliene, anunțand populația sa se adaposteasca rapid.Hamas și Jihadul Islamic au lansat un nou atac puternic cu rachete, iar Israelul a emis alerta roșie inclusiv in marile centre Tel Aviv și Ashdod. In același…

- Organizatia terorista palestiniana Hamas a atacat in aceasta seara cu rachete orasul-port de la Marea Mediterana, Ashkelon, situat la nord de Fasia Gaza, transmit televiziunile americane de stiri. Nu se cunosc detalii despre pagubele provocate sau eventuale victime. Rachetele au fost lansate dupa ce…

- Organizatia militanta siita Hezbollah anunta ca a lansat rachete si obuze din Liban spre nordul Israelului, duminica dimineața, pentru a ajuta ofensivei lansata sambata de Hamas impotriva Israelului, relateaza France Presse. Armata Israeliana și-a anunțat contraatacul, duminica dimineața. Un purtator…