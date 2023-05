Stiri pe aceeasi tema

- Fernando Alonso (Aston Martin) continua sa surprinda in debutul acestui sezon, veteranul din Formula 1 (41 de ani) stabilind cel mai bun timp in a doua sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Australiei.

- Sergio Perez (Red Bull) a facut o cursa magistrala și a caștigat Marele Premiu din Arabia Saudita, dupa o cursa perfecta. Colegul sau, Max Verstappen, este insa performerul zilei de duminica, dupa ce a plecat de pe 15 și a terminat pe 2. Deși a plecat din pole-position, Perez a fost depașit la start,…

- Marele Premiu al Arabiei Saudite are loc in aceasta seara, de la ora 19:00. Grand-prix-ul saudit incepe la ora 19:00 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 3, Orange Sport 3 și Prima Sport 3. Sergio Perez va pleca din pole-position la cursa de astazi, a doua a sezonului…

- Max Verstappen va pleca de pe locul 15 in Marele Premiu de Formula 1 al Arabiei Saudite, dupa ce campionul mondial en-titre a avut probleme de fiabilitate cu monopostul RedBull și a fost eliminat in Q2. Din pole-position pe circuitul de la Jeddah va pleca Sergio Perez.

- Prima cursa a anului a avut loc la Sakhir, unde Red Bull a reușit un weekend ideal: campionul en-titre Max Verstappen, plecat din pole-position, a caștigat, in timp ce colegul Sergio Perez a terminat pe locul al doilea. Fernando Alonso a completat podiumul, dupa o performanța de excepție. Marele Premiu…

- Max Verstappen și Sergio Perez s-au clasat pe primele doua locuri ale primului Mare Premiu de Formula 1 al sezonului, de la Bahrain, campionul mondial obținand prima victorie din cariera pe acest circuit. Fernando Alonso s-a clasat pe locul 3, dupa ce l-a

- Plecat din pole-position, Max Verstappen nu a avut nicio emoție in a se impune in MP din Bahrain, prima etapa a noului sezon din Formula 1. Sergio Perez a completat „dubla” celor de la RedBull, iar Fernando Alonso a fost al treilea: a facut spectacol depașindu-i pe Lewis Hamilton și Carlos Sainz Jr.

- Max Verstappen (RedBull) a fost cel mai rapid in prima zi de teste din Bahrain, campionul mondial en-titre efectuand și cele mai multe tururi cronometrate. Surpriza de joi a fost realizata de veteranul Fernando Alonso: a avut al doilea timp. Podiumul a fost completat de Carlos Sainz Jr de la Scuderia…