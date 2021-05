Celebra formație Red Hot Chili Peppers s-a mișcat „iute” și da o lovitura financiara interesanta, care se dovedește a fi un fel de afacere a anului, in domeniul muzical. Trupa Red Hot Chili Peppers vinde catalogul muzical catre compania britanica Hipgnosis Songs pentru 140 de milioane de dolari, potrivit Variety. Trupa, care a fost formata in 1982, are un catalog muzical solid, ce cuprinde piese precum „Under the Bridge”, „Give It Away”, „Dani California” si „Knock Me Down”. Tooșarul Chad Smith a confirmat recent ca lucreaza la un nou album. Catalogul muzical Red Hot Chili Peppers a fost scris…