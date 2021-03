Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistele de la CSM Slatina au obtinut, miercuri dimineata, o victorie extrem de importanta in lupta pentru evitarea retrogradarii din Liga Florilor. Trupa pregatita de Victorina Bora a trecut cu scorul de 25-19 de formatia CSM Galati, una dintre principalele contracandidate, iar acum s-a distantat…

- Organizatorii Eurovision Song Contest 2021, care va avea loc la Rotterdam, Olanda, au descalificat Belarus din concurs pentru ca a inscris a doua melodie care ar incalca regulile competiției, informeaza BBC . In urma cu doua saptamani, Belarusului i s-a solicitat sa trimita o noua piesa, dupa ce s-a…

- Trupa „Ophelia Band", formata din patru elevi suceveni, a lansat recent pe YouTube un cover dupa piesa lui Bon Jovi „Bed Of Roses". Lavinia Jitaru – voce, Erhan Alexandru - pian/vioara, Raicu Alexandru - chitara/saxofon, Petrovici Narcis – percuție, adica ...

- Formația Dordeduh a lansat videoclipul piesei „Ferecat“, melodie care anunța urmatorul album discografic al timișorenilor, Har, care va fi lansat in data de 14 mai, la casa de discuri germana Prophecy Productions. Trupa alcatuita din Edmond „Huppogrammos” Karban (voce, chitari și alte instrumente),…

- Zdob Și Zdub au lansat o melodie alaturi Fraților Advahov și Surorile Osoianu. Potrivit unui comunicat, o colaborare cu Orchestra Fraților Advahov e discutata de mult timp. ”Pandemia și anularea concertelor ne-au intersectat drumurile și am reușit sa ne izolam in sala de repetiții. Suntem bucuroși sa…

- Trupa antrenata de Mihai Silvașan joaca primul meci joi, e la ora 19:30, împotriva celor de la Dinamo. Formația din București este în mare forma și are patru victorii consecutive în campionat, inclusiv un succes împotriva celor de la SCM Craiova…

- Trupa americana Kings Of Leon a anuntat al optulea album de studio, intitulat „When You See Yourself”, care va fi lansat pe 5 martie 2021, relateaza News.ro. Grupul a lansat joi piesa si videoclipul „The Bandit”, regizat de Casey McGrath. Tot joi a fost lansat, doar in varianta audio,…