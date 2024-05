O vedeta de televiziune recunoște a ”investit” toți banii la ghicitoare: ”Le știam pe toate!” Vedeta care recunoște a ”investit” toți banii din televiziune la ghicitoare. ”Eram nebuna. Le știam pe toate din București”, spune Tonciu. Fosta asistenta de televiziune și una din starletele nelipsite de la evenimentele mondene de odinioara, Andreea Tonciu s-a impacat cu viața de familie și de o mica afacere. S-a intors la televiziune ocazional, doar manata de premiile puse la bataie. Acum, la 38 de ani, cea a care viața amoroasa a fost urmarita ani la rand de paparazzi, recunoaște ca a primit sume frumoase in urma participarilor la emisiuni, dar și ca sexyasistenta. Bani care au ajuns la controversate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor…

- Puya a inceput renovarile pentru casa de la țara. Deși are o vila impresionanta in cartierul Salajan din București, artistul și-a dorit mult o locuința in Fundulea. Astfel, acesta nu a stat prea mult pe ganduri și a cumparat un teren in zona.

- Otilia Bilionera, in varsta de 31 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste autohtone, cu un succes rasunator peste hotare. Fosta concurenta de la Ferma, show difuzat de Pro Tv, se menține intr-o forma de invidiat și a dezvaluit care este secretul ei atunci cand vine vorba de alimentatie.Intr-un…

- Diana Șucu, soția multimilionarului Dan Șucu, impart nu numai spațiul matrimonial și ci mai multe afaceri. De mai bine de 18 ani impreuna, mama baieților finanțatorului FC Rapid (impreuna ii au pe Dan Matei de 18 ani și Pentru Andrei (16 ani), ate timp și pentru propriile sale afaceri. Fosta prezentatatoare…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei disputa al doilea meci amical din aceasta luna, partidele pregatind evolutia de la Campionatul European din aceasta vara. Dupa 1 1 la Bucuresti cu Irlanda de Nord, tricolorii intalnesc astazi, 26 martie 2024, selectionata Columbiei, partida jucandu se in Spania,…

- Viața lui Alex Delea nu s-a schimbat prea mult dupa ce a caștigat competiția Survivor 2022 și cei 100.000 de euro, Marele Premiu al reality show-ului. Pentru prima oara recunoaște, banii primiți pentru efortul de a fi finalist al concursului dupa șase luni petrecute in jungle, au fost pompați intr-o…

- Alexandra Stan, in varsta de 34 de ani, iubește din nou. Artista și-a ținut pana acum iubitul secret, insa, au aparut primle imagini cu aceștia impreuna, pe o proprietate de lux. Cei doi au fost surprinși la vila barbatului din Spania.La inceputul acestui an, Alexandra Stan și noul partener au fost…