- Curtea de Apel București a respins joi, 27 aprilie, cererea de suspendare a deciziei ASF de revocare a licenței de funcționare a Euroins Romania. Euroins Insurance Group (EIG) a cerut in instanța suspendarea si anulare a deciziei Autoritatii de Supraveghere din 17 martie 2023 de revocare a licentei…

- Prescripția CCR mai salveaza un politician. Elena Udrea a scapat de dosarul Hidroelectrica, unde era acuzata ca a primit o geanta cu 900.000 de euro. Elena Udrea scapa de dosarul Hidroelectrica, dupa ce speța a fost inchisa din cauza prescripției, in urma deciziei CCR. Fostul ministru se afla in pușcarie…

- Medicul clujean Anca Baculea a caștigat procesul in care a fost data in judecata de Agenția Naționala de Transplant, instituția pe care a condus-o in perioada 2018-2019. Ea a incercat sa dezvaluie mai multe nereguli care au loc cu activitatea de transplant de organe din Romania. Chiar daca a sesizat…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a luat decizia in procesul pentru palmares dintre CSA Steaua și FCSB. Judecatorii au decis sa trimita cazul la Curtea de Apel București. Gigi Becali a reacționat rapid și a transmis ca este convins ca este vorba de o decizie favorabila. La fel a susținut și avocatul…

- Medicul Nicolae Dan Tesloianu, acuzat ca preleva stimulatoare cardiace de la persoane decedate ramane in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a respins contestatia. Decizia instantei este definitiva, scrie News.ro. “Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de contestatorul – inculpat…

