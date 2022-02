Formatia britanica de muzica pop-rock Tears For Fears va lansa, vineri, dupa 18 ani de pauza, albumul de studio „The Tipping Point”, informeaza News.ro . „The Tipping Point este un album puternic, pentru ca este onest. Destinele noastre nu au fost intotdeauna legate, aveam nevoie sa crestem separati din punct de vedere spiritual inainte de a ne regasi, odata ajunsi la aceeasi maturitate”, a declarat, pentru AFP, Roland Orzabal. Curt Smith si Roland Orzabal, cei doi membri fondatori, vorbeau despre posibilitatea unui nou album in 2016. Cei doi au lucrat cu unii dintre „cei mai buni compozitori…