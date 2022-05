Formația B-ton a lansat videoclipul piesei Licurici cu un concert memorabil La sfarșitul saptamanii trecute, membrii formației B-ton au lansat un nou videoclip la piesa „Licurici“ cu un concert memorabil care a avut loc in clubul Nerv din Arad. Trupa aradeana care activeaza pe scena autohtona inca din anul 2000 este alcatuita din Fly (chitara și voce), Galbenuș (chitara), Danuț (tobe) și Gim (bass) și reușește […] Articolul Formația B-ton a lansat videoclipul piesei Licurici cu un concert memorabil a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

