Stiri pe aceeasi tema

- InterCapital Asset Management, cel mai mare manager independent de investitii din Croatia, cu active de 500 de milioane de euro in administrare, a listat miercuri primul ETF (Exchange Traded Fund) de la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) care urmareste performanta indicelui BET-TRN, informeaza un comunicat…

- SIPEX, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale si finisaje pentru constructii din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti in piata AeRO, a inregistrat o cifra de afaceri de 69,3 milioane de lei in primul trimestru al anului in curs, in crestere cu 10% fata de aceeasi perioada din 2023,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) vor revizui codul de guvernanta corporativa al pietei din Romania. Codul revizuit urmeaza sa fie publicat pana la sfarsitul anului 2024. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Romania poate deveni un hub energetic, asa ca pentru noi este important sa fim pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si sa avem replica la nivel international, a declarat miercuri Petr Stohr, CFO Premier Energy Group, in cadrul unei conferinte de presa, potrivit Agerpres.

- In 2023, Digi Communications a inregistrat venituri consolidate de 1,7 miliarde euro (+13% fata de anul anterior) si EBITDA ajustata de 591,2 milioane euro (+17% comparativ cu 2022). ”Digi Communications NV, unul dintre liderii la nivel european in domeniul telecomunicatiilor, listat la Bursa de Valori…

- Premier Energy Group a anunțat joi intenția de a lansa o oferta publica inițiala (IPO) de acțiuni ordinare pe Bursa de Valori București (BVB). Premier Energy este o companie cu multiple achiziții pe piața gazelor și energiei electrice din Romania, controlata de cehii de la Emma Capital. Listarea are…