Stiri pe aceeasi tema

- Artistul Haddaway, cunoscut pentru hitul din anii 80 „What is love“, a confirmat prezența la „Forever Hit“, pe 18 septembrie la Arena Naționala din București. Artistul Haddaway, pe numele sau complet Nestor Alexander Haddaway, este oficial Brand Ambassador pentru primul mare festival din Romania care…

- Concertul lui Celine Dion din Romania se amana pentru a doua oara. Evenimentul de la București va avea loc in 2023. Celine Dion a anunțat, joi, ca turneul „Courage World Tour” a fost amanat din nou din cauza pandemiei. Seria de concerte va avea loc in 2023. Spectacolul din Romania se va desfașura in…

- Premierul Florin Citu a ajuns, vineri, 7 mai la Sala Palatului, unde are loc unul dintre maratanele de vaccinare din București. Intr-o scurta declarație, Cițu a spus ca „incepand de azi, in Romania, caz poate unic in Europa, puteți sa va vaccinați fara programare, va alegeți centrul și mergeți sa va…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins selectionata Macedoniei de Nord cu scorul de 3-2 (1-0), joi seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, la debutul sau in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Tricolorii au obtinut victoria cu emotii, dupa ce au avut 2-0 si au fost egalat in decurs…

- Premirul Florin Cițu, vicepremierul Dan Barna, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu și șeful DSU, Raed Arafat s-au adunat astazi la sediul Ministerului de Interne pentru a discuta pe tema paturilor de la ATI. In urma creșterii masive a numarului de cazuri de infectari Covid-19 in Romania, cele mai multe…

- „9.000 de kilometri de cale ferata zac in paragina” si asteapta miliardul de euro promis prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pentru lucrari de reinnoire, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula. Este o radiografie dura a cailor ferate din tara (total: 10.628 km, din care…

- Startup-ul de tehnologie Tailent, fondat in București, democratizeaza accesul la soluțiile de tip Robotic Process Automation (RPA) printr-un parteneriat cu integratorul de sisteme IT ETA2U. Taieilent e cunoscut pentru cunoscut pentru dezvoltarea de roboți software inteligenți care permit companiilor…