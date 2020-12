Mai mult de 250.000 de hectare de padure din Romania nu sunt pazite si sunt expuse furturilor, iar situatia se poate agrava, deoarece statul are restante la plata si de noua luni pentru aceste servicii, avertizeaza Comunitatea Forestierilor din Romania - Fordaq. Forestierii sustin ca actiunea de preluare in paza a padurilor neadministrate a intrat in blocaj si ca, din 2017 pana in 2019, au fost preluate in paza doar 33% dintre aceste suprafete, adica 126.000 de hectare din totalul de 385.000 de hectare "Practic, avansul extrem de lent al preluarii in paza al padurilor neadministrate se datoreaza…