Ford a anuntat, marti, reluarea graduala a productiei de vehicule si motoare la principalele sale uzine din Europa, incepand cu data de 4 mai, uzina de la Craiova urmand sa reia activitatea in mod etapizat, intr-un singur schimb de lucru, atat in Sectia de Productie Vehicule, cat si in cea de Productie Motoare.



Conform unui comunicat al Ford Romania, angajatii vor fi anuntati de supervizorul/team leader-ul lor daca este cazul sa vina la munca. Persoanele care nu vor veni la munca vor ramane in somaj tehnic, in baza unei decizii formale.



"Compania a pregatit un pachet cuprinzator…