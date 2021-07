Ford va produce la Craiova un vehicul comercial ușor din 2023 și prima sa mașină electrică din România în 2024 Ford investește 300 de milioane de dolari pentru a produce un nou vehicul comercial ușor la fabrica din Craiova, incepand cu 2023, iar versiunea complet electrica a acestuia va debuta in 2024 și va fi primul vehicul de volum, complet electric construit de Ford in Romania. La finalul lunii aprilie a acestui an, Ford a confirmat ca va investi 300 de milioane de dolari pentru a construi un nou vehicul comercial ușor in 2023, la uzina sa de la Craiova, inclusiv o versiune complet electrica a acestuia, ce va debuta in 2024. Acesta va fi primul vehicul Ford de volum, complet electric, construit in Romania.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile columbiene l-au reținut pe romanul Mihai Ionuț Paunescu in aeroportul din Bogota, un hacker internațional cautat de ani de zile de catre anchetatorii federali din SUA. Paunescu ar fi unul dintre creatorii și principalul distribuitor al „Gozi”, un virus informatic care ar fi furat informații…

- Ford va investi 300 de milioane de dolari pentru a construi un nou vehicul comercial ușor in 2023, la uzina de la Craiova, inclusiv o versiune complet electrica a acestuia. Acesta va fi primul vehicul Ford de volum complet electric construit in Romania. Prin introducerea unei versiuni complet electrice…

- Reprezentanții constructorului auto spun ca primul vechicul Ford de volum, complet electric, va fi construit in Romania din 2024. Se va intampla in uzina din Craiova, unde Ford se pregatește sa faca o noua investiție de 300 milioane dolari. Aici, din 2023 va construi un nou vehicul comercial ușor, pentru…

- Uzina Ford din Craiova va produce din anul 2023 un vehicul comercial ușor, care va avea din 2024 și o versiune electrica, au anunțat reprezentanții companiei. Pentru acest lucru, societatea va investi 300 de milioane de dolari.Prin introducerea unei versiuni complet electrice din 2024, Craiova va deveni…

- Ford a anuntat astazi ca va investi 300 de milioane de dolari pentru a construi un nou vehicul comercial ușor in 2023, la uzina sa de la Craiova, inclusiv o versiune complet electrica a acestuia, ce va debuta in 2024. Acesta va fi primul vehicul Ford de volum, complet electric, construit in Romania.…

- “Ford a confirmat astazi ca va investi 300 de milioane de dolari pentru a construi un nou vehicul comercial usor in 2023, la uzina sa de la Craiova, inclusiv o versiune complet electrica a acestuia, ce va debuta in 2024. Acesta va fi primul vehicul Ford de volum, complet electric, construit in Romania”,…

- Ford a anuntat astazi ca va investi 300 de milioane de dolari pentru a construi un nou vehicul comercial ușor in 2023, la uzina sa de la Craiova, inclusiv o versiune complet electrica a acestuia, ce va debuta in 2024. Acesta va fi primul vehicul Ford de volum, complet electric, construit in Romania.…

- Ferrari va pune pe piața prima sa mașina complet electrica in 2025, dupa cum a spus președintele companiei John Elkann. Compania anunțase anterior ca lansarea se va intampla „dupa 2025”. „Suntem foarte incantați de primul nostru Ferrari complet electric pe care intenționam sa il dezvaluim in 2025. Continuam…