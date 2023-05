Stiri pe aceeasi tema

- Persoanelor aflate in cautarea unui job, AJOFM Bistrita-Nasaud ofera 355 locuri de munca vacante in judet, și alte 303 in țarile UE. Astfel, in Bistrița-Nasaud, pentru persoanele cu studii superioare (de lunga si scurta durata) sunt oferite 35 locuri de munca, iar pentru persoanele cu studii medii…

- Agentii economici din Romania pun la dispozitie 49.766 locuri de munca, la nivel national, in timp ce angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani 230 de posturi, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Conform sursei citate,…

- Marius Budai a vorbit, in exclusivitate pentru Antena 3 CNN, despre doua investiții extrem de important pe care statul le va implementa in perioada urmatoare.„Ministerul Muncii are de implementat doua investiții strategice in aceasta perioada extrem de importanta! Una este in domeniul ocuparii forței…

- Angajatorii nu reușesc sa acopere cele peste 45.000 de locuri de munca vacante din Romania, deși auzim pe toate canalele ca nu se gasește forța de munca in țara. Candidații calificați care sa umple aceste goluri din piața muncii se pare ca nu se gasesc nicaieri.

- Agentii economici din Romania au la dispozitie 53.304 locuri de munca, la nivel national, in timp ce angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani 222 de posturi, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit sursei citate,…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Bistrita – Nasaud ofera la aceasta data persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din judetul Bistrita – Nasaud, 263 locuri de munca vacante in judet și 294 de locuri de munca in țari din Uniunea Europeana. Astfel, pentru persoanele cu…

- Vești bune pentru cei care vor sa munceasca in strainatate, mai exact in spațiul european, in contextul in care exista peste 1000 de joburi. Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania1046 locuri vacante, dupa cum urmeaza: Irlanda – 922 de locuri de munca…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1046 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Irlanda – 922 de locuri de munca pentru: șofer autobuz/șofer autocar, macelar, asistent vanzari, ajutor bucatar (asistent delicatese), asistent manager (asistent general);…