Ford Motor se aşteaptă ca divizia sa de vehicule electrice să piardă 3 miliarde de dolari în acest an Pierderea anticipataa fost dezvaluita joi, la un briefing pentru investitori si analisti, organizat pentru a discuta detalii despre noul format de raportare financiara al producatorului auto. Incepand cu rezultatele trimestrului I, care vor fi anuntate pe 2 mai, Ford va incepe raportarea pe unitati de afaceri pentru Model e (vehicule electrice), Blue (vehicule cu ardere interna) si Pro (vehicule comerciale si servicii). Ford estimeaza pierderea cumulativa pe trei ani a Model e, in perioada 2021-2023, la 6 miliarde de dolari, inclusiv o pierdere pro-forma anul trecut de 2,1 miliarde de dolari.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

