Ford Motor intenţionează să reducă până la 3.200 de locuri de muncă în Europa Cresterea costurilor pentru materialele bateriilor pentru vehicule electrice si incetinirile prognozate in economiile SUA si europene pun presiune pe producatorii de automobile sa reduca cheltuielile. Razboiul preturilor vehiculelor electrice lansat de Tesla, la inceputul acestei luni, a amplificat aceasta presiune, au spus analistii. Compania vrea sa elimine pana la 2.500 de locuri de munca la dezvoltarea de produse si pana la 700 in roluri administrative, fabricile germane fiind cele mai afectate, a spus IG Metall. Lucratorii de la fabrica producatorului american de automobile din Koln, care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

