- "Ford anunta astazi reluarea graduala a produtiei de vehicule si motoare la principalele sale uzine din Europa, incepand cu data de 4 mai. Acest lucru este valabil si pentru uzina de la Craiova, care isi va relua activitatea in mod etapizat, intr-un singur schimb de lucru, atat in Sectia de Productie…

