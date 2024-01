Fondurile de investiţii Pimco şi Vanguard au revenit în Turcia, după creşterea dobânzilor Interviurile cu manageri de fonduri de top ai companiilor arata ca doi dintre cei mai mari investitori ai lumii, care gestioneaza impreuna active de aproape 10.000 de miliarde de dolari, au devenit constructivi in privinta Turciei de la noua sa politica economica ortodoxa adoptata dupa realegerea lui Erdogan in mai anul trecut. Pimco si Vanguard nu au detaliat dimensiunea specifica a achizitiilor lor, dar investitiile sunt un semn de incredere dupa un exod de ani de zile de investitori straini, care a lasat Turcia la marginea pietelor emergente globale. ”Suntem constructivi in ceea ce priveste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gigantii americani de investitii Pimco si Vanguard au cumparat active locale turcesti in ultimele luni, pariand ca tara va mentine rate ale dobanzilor la un nivel ridicat, dupa ani de politici instabile sub conducerea presedintelui Tayyip Erdogan, transmite Reuters.Interviurile cu manageri de fonduri…

- „Astfel, cifra a depasit tinta programului nostru pe termen mediu de 255 de miliarde de dolari”, a declarat Erdogan intr-o conferinta de presa la Istanbul cu privire la datele preliminare despre comertul exterior. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi a crescut cu 0,8 puncte procentuale fata…

- Cheltuielile uriase de 31,5 miliarde de dolari ale PIF in 2023 sunt comparate cu cele de 123,8 miliarde de dolari pentru toate fondurile suverane, intr-un raport anual preliminar al firmei specializate din industrie Global SWF, care urmareste fondurile de investitii suverane ale lumii. Cresterea puternica…

- Cheltuielile Fondului de investitii publice (PIF) al Arabiei Saudite au reprezentat circa un sfert din cele 124 de miliarde de dolari investite in 2023 de fondurile suverane la nivel global, arata un raport publicat la 1 ianuarie, transmite Reuters, informeaza News.ro. Practic, Arabia Saudita a cheltuit…

- Arkhouse Management, o firma de investitii axata pe imobiliare, si Brigade Capital Management, un manager global de active, au prezentat o propunere de a achizitiona actiunile Macy’s pe care nu le detin deja, pentru 21 de dolari pe actiune la 1 decembrie, a spus persoana. Publicatia Wall Street Journal…

- Premierul Mitsotakis l-a primit pe președintele Erdogan la Atena, intr-o vizita care a inclus semnarea Declarației de la Atena și un acord de a aborda problemele care au provocat tensiuni, in principal in Marea Egee, relateaza cotidianul atenian Kathimerini. „Grecia și Turcia trebuie sa traiasca in…

- Fondul listat la bursa (ETF) Invesco Aerospace & Defense a inregistrat intrari nete de peste 100 de milioane de dolari pana acum in aceasta luna, potrivit datelor Lipper, adaugandu-se la cele aproape 180 de milioane de dolari pe care le-a acumulat in octombrie. Companii precum ETF-l iShares US Aerospace…

- Revenit dupa o accidentare, Manuel Neuer are inca nevoie de timp si nu va face parte din lotul lui Julian Nagelsmann pentru cele doua meciuri amicale ale Germaniei din aceasta luna, impotriva Turciei si Austriei, a anuntat el marti, potrivit AFP."Discutam de mult timp cu Julian. Am vorbit din nou…