Fondurile alocate pentru Sănătate la rectificarea bugetară sunt suficiente, susține Cseke Attila Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, susține ca fondurile alocate la rectificarea bugetara pentru Sanatate sunt suficiente. Conform acestuia, banii ajung pentru a acoperi cheltuielile de zi cu zi din sistemul sanitar, inclusiv tratamentul pentru pacienții care sufera de HIV/SIDA, pentru cei cu tuberculoza și pentru plata personalului din centrele de vaccinare. "Am avut o discutie cu cei din conducerea ministerului, pe care o sa o continuam, dar in mod special si despre aceasta parte financiara si pot sa asigur pe toata lumea ca la rectificarea bugetara, care a aparut… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat joi ca fondurile alocate Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la rectificarea bugetara sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile "de zi cu zi" din sistemul sanitar, "inclusiv" tratamentul pentru bolnavii…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat joi ca fondurile alocate Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la rectificarea bugetara sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile „de zi cu zi” din sistemul sanitar, „inclusiv” tratamentul pentru bolnavii HIV-SIDA,…

- Mesajul a fost transmis in contextul in care va avea loc rectificarea bugetara.”Cum am promis, rectificarea bugetara incepe cu o analiza a executiei bugetare pentru fiecare minister in parte. Articolul 56 (1) - Pana la data de 25 iulie 2021, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat si…

- „Cum am promis, rectificarea bugetara incepe cu o analiza a executiei bugetare pentru fiecare minister in parte. ART. 56 (1) Pana la data de 25 iulie 2021 ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru bugetul Fondului national unic de asigurari…

- Ministerul Sanatatii anunta ca a fost aprobata lista medicamentelor esentiale pentru pacientii din Romania, iar ordinul care cuprinde 150 de denumiri ale substantelor active a fost publicat deja in Monitorul Oficial. Astfel, circa 1.000 de medicamente esentiale vor fi decontate 100%. „Ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat joi ordinul prin care se modifica normele privind modul de calcul si procedura de aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, astfel incat “sa se asigure disponibilitatea pe piata” din Romania a unor medicamente esentiale pentru pacienti…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat joi ordinul prin care se modifica normele privind modul de calcul si procedura de aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, astfel incat „sa se asigure disponibilitatea pe piata” din Romania a unor medicamente esentiale pentru pacienti.…

- Ioana Mihaila a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brasov, ca fondurile spitalelor publice nu sunt afectate de aceasta masura. "Contributia personala legiferata si normata in felul in care a fost propusa de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate impreuna cu Ministerul…