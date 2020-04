Stiri pe aceeasi tema

- ​Antreprenorii și firmele IT din Uniunea Europeana, inclusiv din România, pot obține fonduri europene de pâna la 150.000 de euro fiecare, într-un accelerator de afaceri axat pe portabilitate de date, la care se fac înscrieri online pâna pe 22 aprilie 2020. Citește…

- ​Fermierii și alți beneficiari de fonduri europene PNDR pot cere sa li se suspende anumite obligații pe care le au în proiecte, ca urmare a situației coronavirus COVID-19 în România, a informat, vineri, Ministerul Agriculturii, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro. Citește…

- Romania va beneficia de peste 500 de milioane de euro din fonduri europene pentru asigurarea accesului la apa curata si asistenta medicala, proiecvte de care ar umra sa beneficieze peste 700.000 de locuitori, a decis marti Comisia Europeana. Pentru locuitorii din sud-vestul Romania va fi asigurat accesul…

- ​Startup-urile și firmele mici și mijlocii (IMM), inclusiv din România, sunt invitate sa aplice urgent pentru fonduri europene, într-o noua sesiune, cu un buget total de 164 de milioane de euro, prin Acceleratorul EIC, pentru a dezvolta tehnologii și inovații care ar putea ajuta la lupta…

- ​Românii cu vârste de pâna la 40 de ani care își deschid o ferma vor putea obține fonduri europene de 50.000 de euro, în anumite condiții, pentru dezvoltarea afacerii agricole, prin linia de finanțare dedicata tinerilor fermieri care urmeaza sa se deschida și în anul…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania vor putea obține și in anul 2020 fonduri europene de cate 200.000 euro - 1 milion euro pe proiect, in 18 județe, prin linia de finanțate Programul Operațional Regional - POR 2.2-IMM, pentru care statul a anunțat luni perioada de inscriere…

- Piata gazelor va fi cu siguranta liberalizata la 1 iulie, iar cea de energie electrica, la 31 decembrie 2020, altfel riscam sa nu mai putem utiliza fonduri europene, din cauza infringementului pe care il are Romania in sectorul gazelor, a declarat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului…

- Romania va beneficia de fonduri europene pentru turism in valoare de un miliard de euro in urmatorul exercitiu financiar 2021 - 2027, la care se adauga 750 de milioane de euro pentru zonele de minerit, care sa poata fi transformate in destinatii turistice, a declarat vineri secretarul de stat in Ministerul…