Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Proprietatea a solicitat Hidroelectrica sa acorde sub forma de dividende 100% din profitul net de anul trecut, plus un miliard de lei din rezervele companiei, potrivit documentelor postate pe site-ul producatorului de energie. Fondul Poroprietatea deține 20% din hidroelectrica, in timp ce statul…

- Astazi, de la ora 10:00, a inceput sedinta Adunarii Generale a Actionarilor de la Electrica. Statul roman, prin Ministerul Energiei, a solicitat in urma cu o luna, in ultima clipa, pe 23 martie, completarea ordinii de zi pentru astazi. Motivul? Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administratie,…

- 'In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, Transgaz informeaza pe toti cei interesati ca actionarul majoritar, statul roman prin Ministerul Economiei, a transmis propunerea de proiect de hotarare…

- Producatorul de energie Hidroelectrica a obtinut anul trecut un profit brut de 1,6 miliarde de lei, rezultatul fiind cel mai bun din istoria companiei, a declarat, miercuri, Bogdan Badea, directorul general al companiei. "Potrivit rezultatelor neauditate, estimam un profit brut de 1,6…

- "Asa cum dupa privatizare spuneam ca avem rezerve pentru 10 ani, adica acum 14 ani, acum spunem ca avem rezerve pentru alti zece ani si resurse pe care putem sa le capitalizam, sa le convertim in rezerve. Aceasta este natura business-ului nostru. Continuam investitiile, de aceea pentru noi important…

- Producatorul de gaze Romgaz a incheiat 2017 cu un profit net de 1,8 miliarde lei, cu 82% peste nivelul din 2016, in timp ce cifra de afaceri a companiei a crescut cu 35%, la 4,5 miliarde lei, potrivit raporului financiar preliminar. ”Cresterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 32,6%…

- Remuneratia fixa bruta lunara a membrilor Directoratului Hidroelectrica va creste de la 28.428 lei la 34.083 de lei, dupa transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, potrivit unor documente ale companiei, citate de Agerpres. Pe 22 decembrie, Consiliul de Supraveghere a aprobat o remuneraţie…