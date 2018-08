Fondul Proprietatea, profit net de aproape 790 de milioane Fondul Proprietatea a incheiat primul semestru cu un profit net neauditat de 789,8 milioane lei, comparativ cu un profit net neauditat de 709,3 milioane lei aferent semestrului incheiat la 30 iunie 2017, respectiv o crestere de 11,34%, potrivit unui raport postat pe Bursa.



Conform documentului, principalul factor care a contribuit la profitul inregistrat in primele sase luni ale anului 2018 a fost venitul brut din dividende in suma de 532,6 milioane lei si castigul net aferent participatiilor la valoarea justa prin profit sau pierdere in suma de 293,9 milioane lei, in principal aferent… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

