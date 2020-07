Stiri pe aceeasi tema

- FP solicita statului roman sa nu aprobe achizitia CEZ Romania de catre Hidroelectrica. “Preluarea ar diminua valoarea de piata a gigantului energetic” Fondul Proprietatea (FP) cere statului roman sa nu aprobe solicitarea Hidroelectrica de a achizitionat activele CEZ din Romania, intrucat…

- Fondul Proprietatea solicita statului roman sa nu aprobe achizitia CEZ Romania de catre Hidroelectrica. “Preluarea ar diminua valoarea de piata a gigantului energetic” Fondul Proprietatea (FP) cere statului roman sa nu aprobe solicitarea Hidroelectrica de a achizitionat activele CEZ din…

- Fondul Proprietatea indeamna Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, in calitate de acționar majoritar al Hidroelectrica, sa ia in considerare riscurile privind achiziția activelor CEZ și sa nu...

- Fondul Proprietatea (FP) cere statului roman sa nu aprobe solicitarea Hidroelectrica de a achizitionat activele CEZ din Romania, intrucat o astfel de preluare ar diminua valoarea de piata a producatorului de energie hidro, potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES. "Fondul Proprietatea indeamna…

- Fondul Proprietatea (denumit in continuare „Fondul”) solicita Camerei Deputaților, in calitate de for decizional, sa analizeze potențialele efecte negative ale proiectului de lege privind unele masuri pentru protejarea intereselor naționale in activitatea economica și sa il respinga. Legislația, care…

- Fondul Proprietatea solicita Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, sa analizeze potențialele efecte negative ale proiectului de lege privind suspendarea tuturor acțiunilor de vânzare a participațiilor deținute de statul român pe o perioada de doi ani, se arata într-un…

- Fundatia Dan Voiculescu va premia cel mai bun proiect romanesc Incepand de joi, timp de trei zile, cercetatorii si inventatorii din intreaga lume isi prezinta ultimele inovatii la cel mai mare salon de inventii din Europa de Est, Euroinvent, care va avea loc, pentru prima data in istorie, numai in varianta…

- Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producatori de gaze din Romania, a anuntat ca doneaza 1,5 milioane lei Spitalului Judetean de urgenta Alba pentru achizitia de materiale sanitare necesare luptei impotriva Covid-19, potrivit news.ro."Romgaz directioneaza banii alocati sponsorizarilor…