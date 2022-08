Fondul britanic de investiţii şi gestionare a activelor imobiliare First Property Group a vândut depozitul Tureni Logistic Warehouse ”Fondul britanic de investitii si gestionare a activelor imobiliare First Property Group a finalizat vanzarea depozitului Tureni Logistic Warehouse, cu o suprafata totala de aproximativ 8.300 de metri patrati, intr-o tranzactie intermediata de compania de consultanta imobiliara Colliers. Situat in zona Clujului, una dintre cele mai cautate locatii pentru platforme de I&L datorita apropierii de granita de vest, depozitul logistic Tureni are in prezent un contract de inchiriere pe 10 ani cu Teconnex, o companie care proiecteaza si produce dispozitive de prindere in V, cleme presate si alte solutii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

