Fondatorul producătorului de vehicule electrice Nikola, Trevor Milton, a fost gosit vinovat pentru fraudă, de un juriu american Vineri, juriul l-a gasit vinovat pe Milton pentru o acuzatie de frauda cu valori mobiliare si doua capete de acuzare de frauda electronica, dupa o deliberare de aproximativ cinci ore. Milton a fost achitat pentru o acuzatie suplimentare de frauda cu valori mobiliare. In timpul procesului de la tribunalul federal din Manhattan, procurorii l-au descris pe Milton, in varsta de 40 de ani, drept ”un escroc” care a incercat sa insele investitorii cu privire la tehnologia producatorului de camioane care functioneaza cu energie electrica si cu hidrogen, incepand din noiembrie 2019. Milton, purtand un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

