Fondatorul BioNTech, estimări legate de evoluția epidemiei în Europa: Coronavirusul va fi sub control Fondatorul BioNTech face estimari legate de evoluția epidemiei de coronavirus in Europa. Inventatorul este de parere virusul va fi sub control pana la sfarșitul verii lui 2021. „In multe tari europene si SUA, probabil ca nu vom mai avea nevoie de blocaje pana la sfarsitul verii(…)Vor fi focare, dar vor fi doar zgomot de fond. Vor exista mutatii, dar nu ne vor speria”, a declarat el pentru ziarul Welt am Sonntag, citat de Mediafax. Ugur Șahin este optimist ca 70% dintre cetațenii Germaniei vor fi vaccinati pana la sfarsitul lunii septembrie. Aproape 9% din populatia germana primise cel putin prima… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

