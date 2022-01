Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul celor 163 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea organizeaza o serie de activitați cultural – educative, desfașurate sub egida Consiliului Județean Vrancea, in parteneriat cu Muzeul Vrancei, Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani…

- Primarul Focșaniului, Cristi Misaila, a facut bilanțul proiectelor finalizate in anul care s-a incheiat. Edilul a declarat ca, in 2021, administrația locala municipala a reușit sa finalizaze multe dintre proiectele de care focșanenii aveau cu adevarat nevoie. „Am finalizat aceste proiecte in ciuda tuturor…

- Primaria Municipiului Focșani organizeaza mai multe evenimente menite a sarbatori 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. La ora 11.00, focșanenii sunt invitați sa participe la Ceremonialul Militar, care va avea loc in Piața Unirii. Evenimentul, organizat de Garnizoana Focșani, se va finaliza cu un…

- Evenimentele dedicate aniversarii Zilei Naționale vor avea loc, in format restrans, in Piața Unirii din Focșani. Parada militara din anii trecuți ramane o amintire din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Pentru acest an, autoritațile au anunțat ca programul ceremonialului care se…

- Veste buna pentru pasionații de istorie, in luna octombrie a acestui an, la editura Meronia din București, a fost lansat dicționarul „Personalitați straine care au marcat istoria Romaniei‟. Printre cei 10 autori care au contribuit la aceasta lucrare, se afla și patru profesori vranceni, anume: Stanel…

- Doi adolescenți, elevi de liceu, au fost trimiși in judecata in stare de arest pentru talharie calificata, victima acestora fiind un minor de 14 ani. Cei doi inculpați invața la licee diferite din Focșani, insa locuiesc in același internat, iar pe 22 octombrie au sustras prin violența un telefon in…

- Municipalitatea a scos la licitație contractul de proiectare și execuție a obiectivului „Alimentare cu energie electrica Stație de incarcare autobuze electrice”, care va fi amplasat pe strada Marașești, nr. 72. Potrivit caietului de sarcini, achiziția are legatura cu doua dintre proiectele derulate…