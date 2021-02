Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Guineea si Republica Democrata Congo (RDC) depun toate eforturile pentru a tine sub control focarele de Ebola izbucnite in cele doua tari, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit dpa, potrivit AGERPRES. Vaccinuri si tratamente medicale sunt expediate…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va desfasura rapid mijloacele, printr care trimiterea dozelor de vaccin, pentru a ajuta Guineea sa faca fata revirimentului epidemiei de febra hemoragica Ebola, a conformat oficial duminica reprezentantul la Conakry al OMS, citat de AFP, potrivit Agerpres.…

- Autoritațile sanitare din Republica Democrata Congo, fostul Zair, au detectat un nou caz de Ebola, a informat duminica Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), scrie Agerpres . Sotia unui supravietuitor de Ebola a prezentat simptome incepand cu 1 februarie, a solicitat tratament la un centru de sanatate…

- Lucratorii din domeniul sanatatii din Republica Democrata Congo (RDC) au detectat un nou caz de Ebola, a informat duminica Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), la sase luni de la sfarsitul celui mai recent focar, noteaza DPA, potrivit AGERPRES. Sotia unui supravietuitor de Ebola a solicitat…

- Africa este in pericol sa fie abandonata si lasata aproape complet in afara circuitului mondial al vaccinurilor anti-COVID. In timp, dozele de vaccin risca sa devina tot mai scumpe si mai greu de procurat de catre majoritatea tarilor sarace sau in curs de dezvoltare de pe continentul african, a avertizat…

- Autoritațile sanitare din Franța și Marea Britanie au opinii diferite in legatura cu perioada dupa care trebuie administrata a doua doza de vaccin anti-Covid de la Pfizer/BioNTech, informeaza News.ro. InFranța, autoritațile au recomandat ca perioada la care esteadministrata a doua doza sa fie dublata,…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca scolile primare, cel putin, ar fi trebuit sa ramana deschise in aceasta perioada, pentru ca, in lipsa interactiunii fata in fata, este grav afectata dezvoltarea psiho-sociala a copiilor. El solicita deschiderea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a descurajat vineri utilizarea pentru pacientii spitalizati cu COVID-19 a antiviralului Remdesivir, unul dintre principalele tratamente impotriva noului coronavirus experimentat anul acesta, dupa ce s-a constatat ca nu amelioreaza starea bolnavilor, relateaza EFE.…