- The European Union will seek to rein in generous spending by member states permitted to help households and businesses through the Covid pandemic and energy crisis as it sets out a return to stricter budgetary discipline, according to Bloomberg. Governments will be instructed to withdraw support and…

- Directorul FBI, Christopher Wray, a recunoscut marți ca biroul considera ca pandemia de Covid-19 a fost probabil rezultatul unui accident de laborator din Wuhan, China, potrivit CNN. CNN a raportat in 2021, citand doua surse familiare cu chestiunea, ca FBI avea „incredere moderata” in teoria scurgerii…

- Doua aeronave de transport C-27J Spartan, apartinand Fortelor Aeriene Romane, execute, marti, o misiune de transport aerian in sprijinul populatiei siriene, afectata de cutremurele din 6 februarie Potrivit Ministerul Apararii Nationale, in baza Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, marti, stare de urgenta in zonele afectate de cele doua cutremure puternice de luni, anunta agentia Anadolu. Starea de urgenta este in vigoare trei luni si este impusa in 10 provincii afectate de cutremur. „Am decis sa declaram stare de urgenta…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) nu este competenta sa ancheteze acte de legiferare cum sunt ordonanțele de urgența ale Guvernului. Este raspunsul transmis de DNA la urmatoarea intrebare adresata de DC News: „Va incepe o ancheta in legatura cu ordonanța de urgența care scutește OMV Petrom de o…

- Un roman a ajuns la Urgenta de 64 de ori in doua luni. Consumator de droguri, a cerut medicilor de fiecare data sa vada daca a facut infarct si analize despre care a citit pe Google. Dr. Hadrian Borcea, seful UPU-SMURD Bihor, a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca, in afara de urgentele care…

- De la inceputul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 și pana la sfarșitul anului 2021, au fost clasificate 19.716 cazuri ca reacții adverse post vaccinare (RAPI) dintre care 17.567 (89.1%) au avut manifestari generale anunța Institutul Național de Sanatate Publica. Din aceste cazuri: 16.621(84.3%)…

- Duminica, calatorii au intrat in China pe calea aerului, pe uscat și pe mare, mulți dintre ei dornici sa participe la reuniuni mult așteptate, in timp ce Beijingul a deschis granițele care au fost inchise de la inceputul pandemiei COVID-19, relateaza Reuters. Dupa trei ani, China continentala a deschis…