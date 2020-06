Stiri pe aceeasi tema

- ​Sapte suporteri din Muntenegru care s-au deplasat în Serbia pentru a asista la meciul dintre Partizan Belgrad si Steaua Rosie Belgrad au fost depistati pozitiv cu Covid-19, informeaza News.ro."Este clar ca deplasarea cetatenilor nostri la derbiul jucat la Belgrad a provocat aceasta…

- Noul focar a fost descoperit la Centrul de Reabilitare si Recuperare Neuropsihiatrica din Costana, unde au fost confirmați cu coronavirus 103 pacienți și angajați, dinter care 35 de angajați și 68 de pacienți. Citește și: Barbatul care a fost transportat impreuna cu IPS Pimen la Bucuresti a murit…

O minora de 17 ani a disparut pe 14 aprilie din Cuzdrioara, desi in mod normal nu ar fi avut voie sa paraseasca locuinta fara un motiv intemeiat.

- Alianta Nord-Atlantica creeaza echipe de sprijin pentru combaterea amenintarilor hibride in Macedonia de Nord si Muntenegru in contextul amplificarii dezinformarii si informatiilor false promovate de Rusia si China in Balcanii Occidentali privind pandemia cauzata de noul coronavirus, a anuntat marti…

- Procedurile care sunt aplicate in diminuarea raspandirii infecției cu COVID-19 sunt aproape necunoscute cetațenilor și, in multe cazuri, chiar angajaților din unitațile medicale. La Botoșani, Direcția de Sanatate Publica (DSP) a efectuat o ancheta epidemiologica ce a stabilit ca pacientul zero a intrat…

- Catalin Carstoiu, directorul Spitalului Universitar de Urgența din București, a recunoscut, luni seara, la Romania TV, ca a solicitat detașarea a 3 medici militari la unitatea pe care o conduce de puțin timp, dupa ce 35 de cadre medicale și 75 de pacienți au fost depistați pozitiv la testul pentru…

- Situația pare sa fi scapat de sub control in orașul Țandarei din județul Ialomița, dupa ce tot mai multe persoane au inceput sa fie depistate pozitiv sau sa se prezinte la spital cu simptome de coronavirus!