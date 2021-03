Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina a ajuns și la Groșeni. Potrivit unei notificari de instaurare a zonelor de protecție și supraveghere transmise de Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Arad catre Primariile din Sebiș, Archiș, Hașmaș, Carand, Beliu, Ignești și Dezna, pesta porcina africana a fost…

- Un focar de pesta porcina africana a fost depistat, marți, in comuna Bobota. Administrația locala a anunțat ca inspectorii DSV Salaj impreuna cu personalul desemnat din cadrul primariei au luat toate masurile impuse prin lege, in astfel de situații.

- Primarul comunei Grebenișu de Campie, Ștefan Gojman, a anunțat The post Focar de pesta porcina africana in Șaulia! Ce masuri au luat autoritațile appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Focar de pesta porcina africana in Șaulia! Ce masuri au luat autoritațile Credit autor: Rodica Muresan.…

- Un caz de pesta porcina africana a fost confirmat in Harghita, la un mistret impuscat pe un fond de vanatoare din apropierea comunei Atid, autoritatile sanitar-veterinare dispunand masurile care se impun in astfel de situatii. Purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului, Adrian Panescu, a declarat…

- Un focar de pesta porcina africana a fost confirmat intr-o gospodarie din localitatea Colonia Mica, aparținatoare de Faget, unde a fost gasit un cadavru de porc domestic. Prefectul județului Timiș, Liliana Oneț, a convocat Comitetul Local de Combatere a Bolilor, care a decis ca alți șapte…

- Un focar de pesta porcina africana afecteaza cea mai mare exploatatie de porci din judetul Vrancea. Autoritatile sanitar-veterinare au anuntat ca sacrificarea celor peste 30.000 de animale existente in ferma din apropierea localitatii Golesti a inceput deja. Medic Adrian Radulescu, purtator de cuvant…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat ca la data de 16 decembrie erau active 409 de focare de pesta porcina, din care 4 focare in exploatații comerciale și 6 focare in exploatații comerciale de tip A. Cele mai multe focare active sunt in Teleorman…

- A fost confirmata pesta porcina africana la in cazul a zece porci mistreți gasiți morți in zona Șarlota, fond cinegetic aflat in gestiunea Ocolului Silvic Timișoara. Saptamana trecuta, pe un fond de vanatoare din Lugoj au fost depistați, de asemenea, porci mistreți infectați cu pesta porcina africana.