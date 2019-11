Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a aprobat, vineri, un planul de masuri la confirmare in zona de protectie si cea de supraveghere, ca urmare a aparitiei unui focar de pesta porcina africana in localitatea Scanteiesti, intr-o gospodarie cu peste 120 de porci vietnamezi, a anuntat…

- Animalele bolnave au fost gasite in satul Tiganesti (comuna Munteni), intr-o gospodarie in care erau crescuti 13 porci. In zona au fost in acest an mai multe focare de pesta africana, in satele Munteni, Slobozia Blaneasa si Negrilesti.

- Prefectul Marian Rasaliu ne-a confirmat, cu puțin timp in urma, ca au venit rezultatele analizelor de la București. Din pacate, s-a confirmat ca porcii mistreți descoperiți morți in padurea de langa Homorod au decedat din cauza peste porcine africane Subprefectul Brașovului, Adrian Folea, a anunțat,…

- In urma notificarii facute de medicul veterinar din data de 12.10.2019 privind suspiciunea de pesta porcina africana (PPA) intr-o exploatație necomerciala de porcine din rasa Mangalița din județul Covasna, echipa DSVSA Covasna s-a deplasat imediat la fața locului. Directorul executiv al DSVSA Covasna, Dr.…

- Cea mai mare ferma de porci din județul Braila a fost lovita din nou de pesta africana, la exact un an de la apariția virusului. Munca fermierilor s-a dus pe apa sambetei, iar 16.000 de animale sunt eutanasiate in aceste zile.

- O familie din municipiul Targu Jiu aflata in zona unui focar de pesta porcina a lasat un biletel pe poarta casei pentru autoritatile venite sa extermine porcii: „Ce cautati se afla in lazi frigorifice“.

- Un nou focar de pesta porcina in Romania. De aceasta data, analizele au confirmat virusul la o ferma din judetul Calarasi. Prin urmare, aproximativ sase mii de porci urmeaza sa fie ucisi.

- Aproximativ 6.000 de porci vor fi uciși, intr-o ferma din Calarași, dupa ce analizele de laborator au confirmat, luni, un nou focar de pesta porcina africana, transmite MEDIAFAX.Prefectul județului Calarași, George Iacob, a declarat, luni, ca analizele de laborator, facute pe probele prelevate…