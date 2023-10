Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat prezenta virusului gripei aviare H5N1 in probele prelevate de la o pasare dintr-o gospodarie cu un efectiv de 120 de pasari din localitatea Tiganesti, judetul Teleorman

- Vești proaste pentru romani! Gripa aviara revine in țara noastra! A fost detectat un focar de infecție in Romania și Bulgaria, iar pericolul este uriaș. Iata care sunt simptomele și cand trebuie sa iți faci griji! Toate detaliile despre virusul care a facut haos in Europa.

- Gripa aviara a revenit in Romania! Unde s-a detectat virusul H5N1 printre pasari Gripa aviara a revenit in Romania! Unde s-a detectat virusul H5N1 printre pasari Romania si Bulgaria au raportat focare de gripa aviara inalt patogena in randul pasarilor de curte, a anuntat vineri Organizatia Mondiala…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat prezenta virusului gripei aviare H5N1 in probele prelevate de la o pasare dintr-o gospodarie cu un efectiv de 120 de pasari (40 curci, 45 de gaste, 10 rate, 25 de gaini) din localitatea Tiganesti, judetul Teleorman, conform news.ro.”Imediat…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat prezenta virusului gripei aviare H5N1 in probele prelevate de la o pasare dintr-o gospodarie cu un efectiv de 120 de pasari (40 curci, 45 de gaste, 10 rate, 25 de gaini) din localitatea Tiganesti, judetul Teleorman. ”Imediat de la anuntarea suspiciunii,…

- Romania si Bulgaria au raportat focare de gripa aviara inalt patogena in randul pasarilor de curte, a anuntat vineri Organizatia Mondiala pentru Sanatatea Animalelor (the World Organisation for Animal Health,WOAH), in contextul in care Europa se confrunta cu o recrudescenta sezoniera a acestei boli,…

- Autoritațile au raportat apariția unui focar de gripa aviara. Virusul a fost detectat in doua gospodarii particulare din Teleorman și a provocat moartea a aproape 200 de pasari, potrivit Realitatea. Citește și: Scandalul legat de Padurea Trivale continua. Primarul Gentea, despre contestația prefectului:…

- Virusul a fost detectat in doua gospodarii particulare din satul Tiganesti, unde a provocat moartea a 140, respectiv 20 de pasari, potrivit Radio Romania Actualitați, care citeaza o informare oficiala a Organizatiei Mondiale pentru Sanatatea Animalelor. Prefectul judetului a precizat ca s-au instituit…