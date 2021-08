Stiri pe aceeasi tema

- Este primul focar de COVID-19 din valul 4 al pandemiei la Buzau. 8 copii și 5 angajați din randul personalului de ingrijire ai instituției de ocrotire au fost confirmați pozitiv. In județ au fost raportate, in ultimele 24 de ore, 21 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, dar și un deces. Valul…

- 13 copii, cu varste curpinse intre 11 și 18 ani, dar și un supraveghetor, au fost depistați cu COVID-19, dupa ce au fost intr-o tabara din Alba. Potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP), in perioada 2-19 august au fost depistate 14 cazuri pozitive de COVID-19 care au legatura cu o tabara organizata…

- Romania a donat peste 100.000 de doze de vaccin Pfizer Republicii Moldova. Noua tranșa de ser anti-Covid a ajuns la vecinii noștri vineri dimineața, anunța IGSU. “Urmare a activarii Mecanismului European de Protecție Civila de catre Republica Moldova, Centrul de Coordonare a Raspunsului la Urgența al…

- Un cioban a fost atacat de un urs si a suferit leziuni grave. Atacul s-a produs, duminica, langa satul Pauleni, din judetul Harghita. Barbatul a fost transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Targu Mures. Directorul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Harghita, Peter Szilard, a declarat…

- Doi politisti, care se aflau in misiune, au fost raniti in urma unui accident produs, miercuri, la Slatioara, mașina oamenilor legii fiind lovita de un autoturism care ar fi intrat pe contrasens. Accidentul in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc pe DN 67, la Milostea, pe raza comunei…

- Un copil in varsta de 8 ani a fost ranit, marți, de un urs in localitatea Glinta, judetul Covasna. Potrivit purtatorului de cuvant ISU Covasna, Marius Tolvaj, baiatul a fost atacat de animal in centrul localitații. El a a fost ranit la abdomen și a fost transportat de parinți la spital. Autoritațile…

- Pentru trei mici, doua chifle și o apa plata, bucureștenii au venit cu noaptea in cap la Centrul de vaccinare din Piața Obor. Nici nu se ridicase cortul, ca oamenii incepusera sa se așeze la rand. Dintre toate bonusurile oferite pentru a atrage oamenii sa se vaccineze anti Covid 19, acesta pare sa aiba…